La professoressa Angela Sferragatta si è dimessa dalla carica di consigliere comunale a Maddaloni. Al suo posto, subentra un nuovo consigliere, secondo quanto stabilito dalle procedure amministrative. La decisione è stata ufficializzata durante un recente consiglio comunale. Non sono state rese note le motivazioni delle dimissioni, né i nomi del sostituto. La comunicazione è avvenuta in conformità con le norme vigenti per il rinnovo degli organi amministrativi comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Prof.ssa Angela Sferragatta ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della città di Maddaloni. La decisione, comunicata con una nota ufficiale, è stata presa «con grande senso di responsabilità e dopo un’attenta riflessione». La consigliera ha spiegato che sopraggiunti impegni professionali e familiari richiederanno nei prossimi mesi «tempo, presenza e dedizione assoluta», rendendole difficile svolgere il mandato con la continuità e l’attenzione che il ruolo istituzionale merita. Nel messaggio di commiato, Angela Sferragatta rivolge un ringraziamento sincero al Sindaco, alla Giunta Comunale e a tutti i colleghi consiglieri con i quali ha condiviso questo percorso amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maddaloni, Consiglio Comunale: dimissioni per Angela Sferragatta, ecco chi subentra

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