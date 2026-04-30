Caso Santamaria l’opposizione irrompe in Consiglio comunale | Dimissioni

Questa mattina, in Consiglio comunale a Benevento, si è verificato un momento di tensione quando i gruppi di opposizione hanno deciso di lasciare l’aula durante la discussione sul rendiconto di gestione 2025. La decisione di interrompere la seduta è stata presa in segno di protesta, e al centro delle contestazioni ci sono state richieste di dimissioni relative a un caso legato a un consigliere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Clima teso questa mattina in Consiglio comunale a Benevento, dove i gruppi di opposizione hanno deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta durante la seduta dedicata al rendiconto di gestione 2025. Una presa di posizione netta, accompagnata da cartelli esposti in aula con richieste esplicite: “ Dimissioni ”, “ Chi governa non scappa, risponde ”, “ Rispetto per la città ”. A guidare la protesta i consiglieri del Partito Democratico, AVS-Sinistra Italiana e di Alternativa per Benevento, che hanno scelto di non partecipare ai lavori denunciando il silenzio dell’amministrazione sulla vicenda che riguarda il dirigente Gennaro Santamaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Santamaria, l’opposizione irrompe in Consiglio comunale: “Dimissioni” Notizie correlate Arresto Santamaria, opposizione chiede Consiglio comunale straordinario a BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito della vicenda... Caso Santamaria, l’opposizione chiede commissione di inchiesta su pratiche edilizieTempo di lettura: 3 minutiI consiglieri De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio: “Trasparenza... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gennaro Santamaria, arrestato per concussione ancora non parla; Santamaria resta in carcere, affondo dell’opposizione: Ora commissione d’inchiesta; Gennaro Santamaria resta in carcere: respinta la richiesta degli arresti domiciliari; Affaire Santamaria, la settimana del Consiglio ma i punti sono altri. Benevento, evento elettorale NdC organizzato da Santamaria: «Il sindaco chiarisca»Il caso Santamaria irrompe anche nella bagarre politica di Palazzo Mosti. I consiglieri del Partito democratico (Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, ... ilmattino.it Trump, Meloni e finanche il caso Minetti: Mastella è pronto a parlare di tutto, tranne del caso Santamaria. Anzi, quando gli si pongono domande sul tema, finisce per darsi “alla fuga” infastidito se non offeso. - facebook.com facebook