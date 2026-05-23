Il liceo Galilei di Macerata sarà diviso in tre sedi a causa di lavori di adeguamento sismico. Le classi saranno distribuite tra un edificio principale e due nuove sedi, con spostamenti previsti per alcuni reparti. La ristrutturazione riguarda le strutture per migliorare la sicurezza antisismica. La divisione in più sedi entrerà in vigore nel prossimo anno scolastico. La distribuzione esatta delle classi e delle aree interessate non è ancora stata comunicata ufficialmente.

? Punti chiave Come influenzerà la frammentazione in tre sedi la vita degli studenti?. Dove si sposteranno esattamente le classi del liceo Galilei?. Quali disagi logistici dovranno affrontare docenti e famiglie ogni giorno?. Perché è necessario liberare immediatamente la sede storica di via Manzoni?.? In Breve Investimento di oltre otto milioni di euro per la sede di via Manzoni.. Accordo tra Gentilucci e Ciampechini per la gestione logistica degli studenti.. Uso del Salesiano garantito tramite convenzione prorogata fino al 31 dicembre 2038.. Classi distribuite tra Salesiano, Palazzo degli Studi ed ex Mestica in via Sibillini.. A Macerata,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, il Galilei si divide in 3 sedi: il piano per il sismico

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