La scuola scientifica di Macerata si dividerà tra tre sedi diverse. La segreteria e la dirigenza si trasferiranno nel Palazzo degli Studi, mentre alcune classi si sposteranno negli spazi dell’ex Mestica. Un’altra parte degli studenti frequenterà le lezioni negli ambienti dei Salesiani. La divisione delle aree avviene per consentire la riqualificazione degli spazi e adeguarsi alle esigenze organizzative dell’istituto.

Macerata, 29 aprile 2026 – Segreteria e dirigenza saranno trasferite nel Palazzo degli Studi, dove sono già presenti diverse sezioni; un’altra parte delle classi, troverà collocazione nei locali dell’ex Mestica; un’ulteriore quota di studenti sarà ospitata negli spazi dei Salesiani. Questa la soluzione individuata per il trasferimento del liceo scientifico Galilei di Macerata, la cui sede storica di via Manzoni dovrà essere vuotata in quanto sarà presto interessata da una serie di lavori di adeguamento sismico. Una soluzione condivisa dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, dal presidente della Provincia Alessandro Gentilucci e dalla dirigente scolastica Roberta Ciampechini che ieri, nel corso di un incontro con i tecnici Tristano Luchetti e Stefano Mogetta, hanno messo a punto il cronoprogramma dell’operazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, lo Scientifico Galilei di Macerata diviso in 3 sedi: ecco dove trasloca

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