Udine si divide a quadratini | il piano per affrontare blackout bombe d’acqua e gelo improvviso

A Udine si sta lavorando a un piano di intervento per gestire eventuali emergenze come blackout, bombe d'acqua e gelate improvvise. L’obiettivo è organizzare le risposte prima che si verificano situazioni critiche, evitando di trovarsi impreparati quando le strade sono bloccate, l’energia elettrica si interrompe o si verificano danni causati dagli agenti atmosferici. La strategia prevede interventi suddivisi in diverse aree di intervento, per garantire una risposta più efficace in caso di necessità.

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