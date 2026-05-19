Udine si divide a quadratini | il piano per affrontare blackout bombe d’acqua e gelo improvviso

Da udinetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine si sta lavorando a un piano di intervento per gestire eventuali emergenze come blackout, bombe d'acqua e gelate improvvise. L’obiettivo è organizzare le risposte prima che si verificano situazioni critiche, evitando di trovarsi impreparati quando le strade sono bloccate, l’energia elettrica si interrompe o si verificano danni causati dagli agenti atmosferici. La strategia prevede interventi suddivisi in diverse aree di intervento, per garantire una risposta più efficace in caso di necessità.

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Udine prova a prepararsi prima che l’emergenza arrivi. Non quando le strade sono già bloccate, la corrente salta, il vento abbatte rami o una bomba d’acqua mette in difficoltà la città. Il nuovo Piano comunale di emergenza nasce proprio da qui: dalla necessità di sapere in anticipo cosa fare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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