A Macerata si vota con cinque candidati in corsa. Tra i temi principali, lo scontro riguarda la costruzione di un nuovo palazzetto e il futuro della pallavolo locale. Inoltre, si discute del motivo per cui le biciclette elettriche sono state rimosse subito dopo un video di un assessore. La campagna elettorale si concentra su queste questioni, senza ulteriori dettagli sui candidati o sui programmi.

? Punti chiave Chi deve decidere tra il nuovo palazzetto o la Pallavolo Macerata?. Perché le bici elettriche sono sparite subito dopo il video dell'assessore?. Come cambierà la posizione di Macerata nella graduatoria delle discariche?. Chi porterà davvero il progetto del nuovo ospedale dalla carta alla realtà?.? In Breve Voto previsto tra 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.. Scontro tra Parcaroli e Tittarelli sulla necessità di un nuovo palazzetto per la Lube.. Michele Lattanzi propone centri sociali nei quartieri scatenando polemiche tra i candidati.. Controversia sulla discarica dopo il cambio di graduatoria dell'assemblea dei sindaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata alle urne: 5 candidati e lo scontro su sport e cantieri

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