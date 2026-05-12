Macerata scontro tra i 5 candidati | sanità e Tari al centro del dibattito

A Macerata si è svolto un confronto tra cinque candidati alle prossime elezioni, incentrato sui temi della sanità e della tassa sui rifiuti. Durante il dibattito si è discusso dell'aumento previsto della Tari e delle possibili ripercussioni sulla gestione dei rifiuti in città. I candidati hanno anche presentato le loro proposte per affrontare lo stato di obsolescenza dell'ospedale locale, senza però entrare in dettagli specifici.

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? Punti chiave Come influirà l'aumento della Tari sulla gestione dei rifiuti cittadina?. Quali soluzioni propongono i candidati per l'obsoleto ospedale locale?. Chi propone di tagliare gli stipendi della giunta per risparmiare?. Dove verranno realizzati i nuovi parcheggi per liberare il centro?.? In Breve Sigona denuncia aumento Tari del 26% nell'ultimo quinquennio a Macerata.. Ripa propone riduzione giunta a otto membri per risparmiare 350mila euro.. Parcaroli cita 230 milioni euro tra fondi sisma e Pnrr per la città.. Orioli propone facoltà di medicina con il Centro nazionale di ricerca.. Nella serata di martedì 12 maggio 2026, la Galleria Scipione di Macerata ha ospitato il primo confronto pubblico tra i cinque candidati alla guida della città, riuniti nel locale Basquiat Bistrot per un dibattito organizzato dal Resto del Carlino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata, scontro tra i 5 candidati: sanità e Tari al centro del dibattito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gioia Tauro al centro del dibattito sulla fertilità: live tra Medio Oriente, sanità e Cosenza Comics Cervia e dintorni: i candidati sindaci al centro del dibattito economico? Punti chiave Come possono le saline garantire reddito anche fuori dall'estate? Quali misure adotteranno i candidati contro l'abusivismo... Argomenti più discussi: Macerata, scontro tra furgone e moto lungo la Carrareccia: una 28enne d'urgenza a Torrette (FOTO); Scontro auto-moto: i due conducenti al pronto soccorso di Macerata, la passeggera del centauro all'ospedale di Torrette; Schianto tra moto e furgoncino: tre feriti, una ragazza a Torrette; Macerata, la ricostruzione dell’urto tra moto e Doblò sulla Carrareccia: 28enne a Torrette e tre feriti. #Dirupo - Results on X | Live Posts & Updates x.com Scontro auto-moto: i due conducenti al pronto soccorso di Macerata, la passeggera del centauro all'ospedale di TorretteMACERATA Schianto tra moto e furgone, tre feriti, una 28enne trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. msn.com