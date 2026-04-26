A Isola del Piano sono state depositate le liste di candidati che si sfideranno alle prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. Tre gruppi si presentano per ottenere la guida del municipio e partecipano alla corsa alla poltrona di primo cittadino. La campagna elettorale sta per entrare nel vivo, mentre i cittadini si preparano a scegliere tra le proposte dei diversi schieramenti.

Depositate le liste che a Isola del Piano si contenderanno la poltrona del sindaco alle elezioni del 24 e 25 maggio. Giuseppe Paolini dopo 3 mandati da primo cittadino non si ricandida, anche se potrebbe: "Bisogna lasciare spazio ai giovani", commenta. Quanto alle liste, saranno tre a battagliare: se per un paese con 500 abitanti già due liste sembrano un exploit, tre sono grasso che cola. Tutte e tre si dichiarano civiche, ma due sono ascrivibili una al centro-sinistra, ovvero “ Isola in Comune-Seminiamo il domani “ con candidata sindaco Barbara Tomassini (foto a lato), e l’altra al centro-destra, ovvero “ Isola protagonista “, candidato sindaco Massimo Bartolomeoli (foto al centro).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isola del Piano, tre candidati pronti alle urne

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