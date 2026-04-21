Mannarino prepara il ritorno sul mercato discografico e sui palchi nazionali con l'uscita del nuovo brano Per un po' d'amore, previsto per giovedì 23 aprile, che funge da preludio al disco Primo Amore, la cui pubblicazione tramite Bmg è fissata per l'8 maggio. L'artista pianifica inoltre una vasta tournée estiva che toccherà diverse località italiane tra giugno e settembre, segnando la sua riapparizione dal vivo dopo un intervallo di tre anni. L'evoluzione sonora nel nuovo percorso creativo Il r .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mannarino torna in scena: nuovo singolo e tour estivo nei festival

Farsi beffa di Mannarino senza reali ragioni

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