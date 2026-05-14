Grandinata a Varese | strade piazze e Giardini Estensi imbiancati

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Varese si è verificata una forte grandinata che ha colpito le strade, le piazze e i Giardini Estensi, imbiancandoli di ghiaccio. La precipitazione si è verificata verso mezzogiorno, come previsto da alcune allerte meteorologiche precedenti. La grandinata ha causato disagi alla circolazione e danneggiamenti a alcune strutture all’aperto. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o danni più gravi. La situazione resta sotto controllo da parte delle autorità locali.

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Varese, 14 maggio 2026 – Il rischio era stato annunciato ed è diventato realtà: forte grandinata a Varese, oggi, giovedì 14 maggio, verso mezzogiorno.  La situazione meteo è cambiata in pochi istanti: le nuvole grigie giravano dalla mattina, ma all’improvviso il cielo si è completamente coperto e si sono a vedere fulmini e sentire tuoni. Poi, è iniziata a cadere la pioggia, che si è subito trasformata in chicchi di ghiaccio. Strade e piazze  si sono imbiancate regalando un paesaggio non propriamente primaverile. Sembrava addirittura che fosse arrivata la neve.  Il fenomeno ha colpito con particolare intensità il centro storico e l’area dei Giardini Estensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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