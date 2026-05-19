Tre adolescenti sono stati portati in ospedale dopo un’aggressione avvenuta nei Giardini Estensi di Varese. Le vittime hanno atteso circa due ore prima di chiedere aiuto, mentre le forze dell’ordine hanno individuato i telefoni tra le siepi per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’evento e le modalità di ricerca sono ancora oggetto di indagine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o identità coinvolte.

? Domande chiave Perché le vittime hanno aspettato due ore prima di chiedere aiuto?. Come hanno fatto gli agenti a individuare i telefoni tra le siepi?. Chi sono i responsabili della spedizione punitiva ai Giardini Estensi?. Quali sono le reali condizioni cliniche del terzo adolescente ferito?.? In Breve Tre adolescenti tra 16 e 17 anni feriti al pronto soccorso Del Ponte.. Aggressori hanno abbandonato i cellulari rubati tra le siepi di una villetta vicina.. Le vittime hanno contattato le autorità circa due ore dopo l'assalto serale.. Le Volanti guidate da Giovanni Maschi indagano sulla dinamica della spedizione punitiva.. Tre adolescenti tra i 16 e i 17 anni sono finiti al pronto soccorso pediatrico del Del Ponte dopo una violenta aggressione avvenuta intorno alle ore 20 di ieri nei pressi dei Giardini Estensi di Varese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, aggressione ai Giardini Estensi: tre adolescenti in ospedale

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