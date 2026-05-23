L’università non aveva autorizzato immersioni il prof Vanin e UniGe che ha scaricato i sub morti alle Maldive | la richiesta all’ateneo sulla missione

Il professor Stefano Vanin, docente di zoologia all’Università di Genova, era a bordo di una nave alle Maldive quando sono scomparsi cinque sub italiani durante un’immersione. L’università non aveva autorizzato le immersioni e ha chiesto chiarimenti sull’attività svolta dal docente durante la missione. La Guardia costiera sta indagando sulla vicenda, che riguarda anche la validità delle autorizzazioni e le procedure di sicurezza adottate. La scomparsa dei sub è stata comunicata alle autorità competenti.

Il professor Stefano Vanin, entomologo forense e docente associato di Zoologia all’Università di Genova, era a bordo della Duke of York alle Maldive, quando non si sono più visti risalire i cinque sub italiani che hanno perso la vita durante l’immersione. Il docente ha chiarito tutta una serie di aspetti tenici della vicenda agli inquirenti della squadra Mobile di Genova, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo contro ignoti. Il docente, assieme all’avvocata Rachele De Stefanis che lo assiste, ha smentito tutta una serie di dichiarazioni, che nel corso degli ultimi giorni sono apparse sui media: «Né la sottoscritta –... 🔗 Leggi su Open.online

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