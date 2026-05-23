Tragedia alle Maldive il professor Vanin sentito dagli investigatori conferma che la missione era legata a Unige

Il professore associato di Zoologia ha confermato agli investigatori che la missione a bordo della Duke of York era collegata all’Università di Genova. La conferma arriva durante l’audizione in relazione alla tragedia avvenuta alle Maldive. La missione, secondo quanto riferito, era legata a un progetto dell’ateneo genovese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell’indagine o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin avrebbe confermato agli investigatori che la missione a bordo della Duke of York fosse riconducibile all’Università di Genova. Il docente è stato ascoltato dalla squadra mobile di Genova, che opera su delega dei colleghi di Roma nell’ambito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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“Era una crociera scientifica ed eravamo lì per l’Università”, così il professor Vanin spiega la missione alle Maldive costata la vita ai 5 sub italiani“Era una crociera scientifica, non ricreativa ed eravamo lì per l’Università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli”.

Dolore e commozione dopo la tragedia alle Maldive. I sommozzatori che hanno recuperato i corpi dei cinque sub italiani hanno rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime. Il nostro desiderio era aiutarle e riportare i loro cari a casa, il messaggio diffuso a n x.com

Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit

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