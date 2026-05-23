Tragedia alle Maldive il professor Vanin sentito dagli investigatori conferma che la missione era legata a Unige

Da genovatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il professore associato di Zoologia ha confermato agli investigatori che la missione a bordo della Duke of York era collegata all’Università di Genova. La conferma arriva durante l’audizione in relazione alla tragedia avvenuta alle Maldive. La missione, secondo quanto riferito, era legata a un progetto dell’ateneo genovese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell’indagine o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

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Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin avrebbe confermato agli investigatori che la missione a bordo della Duke of York fosse riconducibile all’Università di Genova. Il docente è stato ascoltato dalla squadra mobile di Genova, che opera su delega dei colleghi di Roma nell’ambito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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