Cinque sub italiani sono morti durante una crociera scientifica alle Maldive. Il professor Vanin, uno dei partecipanti, ha spiegato che la missione era dedicata alla ricerca universitaria: lui studiare insetti, altri analizzare i coralli. La crociera non aveva scopi ricreativi, ma era un progetto di studio. La tragedia si è verificata durante l’immersione. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente.

“Era una crociera scientifica, non ricreativa ed eravamo lì per l’Università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli”. È attorno alle parole dell’entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin che si concentrano ora gli accertamenti sulla tragedia avvenuta alle Maldive, nella grotta di Hekunu Kandu, vicino all’atollo di Vaavu, dove hanno perso la vita cinque sub italiani: la docente universitaria Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommcal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Vanin si è presentato venerdì in Questura a Genova per consegnare agli investigatori della Squadra mobile computer, telefoni cellulari e altre apparecchiatur e appartenenti alle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era una crociera scientifica ed eravamo lì per l’Università”, così il professor Vanin spiega la missione alle Maldive dove sono morti 5 sub italiani

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