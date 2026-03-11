A Parigi, le celebrity hanno sfoggiato diversi stili di capelli, dai corti ai medi e ai lunghi, mostrando le tendenze più in voga del momento. Durante gli eventi, molte hanno scelto tagli netti e moderni, mentre altre hanno preferito ciocche più morbide e naturali. Le acconciature viste in città evidenziano una varietà di look che possono essere facilmente adattati anche alla primavera.

Corti, mezze misure e lunghi rassicurant i: in fatto di tendenze tagli di capelli dalla Paris Fashion Week AI 202627 sono arrivati molti spunti interessanti, non solo dalle passerelle ma soprattutto dalle star in front row, sempre sorvegliate speciali quando si tratta di nuovi trend e di rivoluzioni che fanno innamorare. Tra le prime? Sicuramente Winona Ryder, che ha assistito allo show di Balenciaga con un nuovo taglio, più corto del suo iconico, visto in Stranger Things. Un Wolf Cut di nuova generazione che ha già fatto strage di cuori (e teste). Winona Ryder allo show di Balenciaga – Foto Getty Images Il bixie cut di Zendaya, elegante e dal carattere rock. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Corti, medi e lunghi: le star indossano al meglio i trend capelli del momento. Ecco tutti i più forti visti a Parigi (da copiare anche per la primavera)

Articoli correlati

Tagli di capelli medi: le tendenze dell’inverno 2026 da copiare alle star, da Hailey Bieber a Jenna OrtegaPerché i tagli di capelli medi riscuotono sovente così tanto successo? Sebbene incarnino per molte l’esatta personificazione del...

Chocolate Marble Hair, il tuo castano ma meglio: tutto sul trend capelli più dolce del momentoLucente, profondo, assolutamente mai piatto: a dispetto dei tanti biondi glaciali in auge, nel 2026 stiamo vedendo il castano prendersi la scena con...

Amo il volume, mi fai un taglio con tanto volume Certo cara è un piacere per me, amo il volume

Tutto quello che riguarda Corti medi e lunghi le star indossano...

Temi più discussi: Taglio Bixie 2026: a chi sta bene il mix tra caschetto e pixie per la primavera; Come si portano i capelli ricci nella Primavera Estate 2026? Tendenze, tagli e prodotti styling effetto wow; Tagli di capelli marzo????? foto e idee da copiare questo mese; Acconciature capelli lunghi e medi: quattro look da provare.

Capelli ricci? Corti, medi o lunghi, quando scegliere un taglio scalato (e quando no)Nel dilemma fra taglio riccio scalato o pari, decide la materia capillare. Il riccio non ama le linee rigide, né le superfici uniformi: vive di stratificazioni naturali. «Il capello riccio, se ... iodonna.it

Tendenze Primavera/Estate 2025: i tagli corti, medi e lunghi per capelli ricciI tagli corti ricci per l'estate 2025 guarda 2894 • di Stile e trend Colori unghie per l'estate 2025: idee e tendenze per la manicure Volete una manicure super trendy per l'estate 2025? Smalto giallo ... youmedia.fanpage.it

A Costa Volpino un cantiere per interrare la linea elettrica a Corti sta creando disagi alla viabilità: ripercussioni in tutto il centro abitato e in via Nazionale - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, Nathan ai ferri corti con Cate: “Ora fai come dico o mi prendo i figli da solo” x.com