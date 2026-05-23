Luminarie di Luca Carboni all’asta | raccolti 37.700 euro per BolognAccoglie | FOTO

Notizia in breve

Le luminarie natalizie ispirate alla canzone “Bologna è una regola” di Luca Carboni sono state messe all’asta e hanno raccolto 37.700 euro. L’evento si è svolto a Bologna e ha coinvolto numerosi partecipanti. La somma ricavata sarà destinata a progetti di solidarietà legati alla città. Le luminarie erano esposte prima dell’asta e sono state battute in un’asta pubblica. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e sostenitori.