Luminarie di Luca Carboni all’asta | raccolti 37.700 euro per BolognAccoglie | FOTO

Da bolognatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le luminarie natalizie ispirate alla canzone “Bologna è una regola” di Luca Carboni sono state messe all’asta e hanno raccolto 37.700 euro. L’evento si è svolto a Bologna e ha coinvolto numerosi partecipanti. La somma ricavata sarà destinata a progetti di solidarietà legati alla città. Le luminarie erano esposte prima dell’asta e sono state battute in un’asta pubblica. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e sostenitori.

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Grande successo a Bologna per l’asta benefica delle luminarie natalizie ispirate alla canzone “Bologna è una regola” di Luca Carboni. L’iniziativa, ospitata a Palazzo Re Enzo, ha permesso di raccogliere 37.700 euro che saranno destinati interamente al progetto BolognAccoglie, la piattaforma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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