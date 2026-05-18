È partita l’asta delle luminarie create da Luca Carboni con l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto BolognAccoglie, nato per rispondere alla richiesta di alloggi temporanei in città legata a motivi sanitari. L’evento si svolge in questa data e coinvolge le opere dell’artista, che verranno messe all’asta pubblica. Il ricavato sarà destinato al sostegno di questa iniziativa, che mira ad aiutare le persone in cerca di sistemazioni durante i periodi di cure o trattamenti medici.

Bologna, 18 maggio 2026 – Un’asta per sostenere BologAccoglie, il nuovo progetto nato per dare una risposta alla domanda di alloggi in città per motivi sanitari. Protagoniste saranno le luminarie natalizie con il testo della canzone di Luca Carboni ‘Bologna è una regola’ che verranno vendute al miglior offerente, a questo punto è chiaro, per una buona causa. Saranno 560 i posti letto a prezzi calmierati. Saranno infatti 560 i posti letto complessivi, di cui 159 accessibili esclusivamente attraverso una donazione liberale, distribuiti in 58 strutture: 16 del mondo del terzo settore, religioso e sociale e 42 strutture private. BolognAccoglie ha infatti dato i numeri del progetto che rappresenta nato per dare una risposta alla domanda di alloggi a Bologna per motivi sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via all’asta delle luminarie di Luca Carboni: il ricavato per sostenere BolognAccoglie

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