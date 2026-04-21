Tive6 raccolti oltre 4.700 euro

I tifosi dell'Aquila hanno raccolto più di 4.700 euro durante l’evento benefico organizzato al termine della partita tra Spezia e Sud. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico presente allo stadio, che ha contribuito con donazioni per sostenere un progetto di solidarietà locale. La somma totale è stata comunicata dagli organizzatori al termine dell’evento, con l’obiettivo di supportare le attività di una associazione benefica della zona.

Tifosi aquilotti sempre in prima linea per la solidarietà. A margine della partita Spezia-Sud Tirol, l’associazione Tive6, in collaborazione con lo Spezia Calcio 1906 e Uisp La Spezia, nell’ambito dell’iniziativa #lottoconlospezia (in palio quindici maglie ufficiali dello Spezia Calcio) ha raccolto 4740 euro, frutto di 948 biglietti venduti. Soldi che serviranno all’acquisto di un’ incubatrice per la Pediatria del Sant’Andrea. Testimonial dell’evento l’ex aquilotto Marco Gorzegno. L’ex terzino, autentica bandiera delle Aquile, ha messo in palio anche una sua maglia storica, indossata in occasione della storica partita Juventus-Spezia 2-3. Gli organizzatori hanno tenuto a ringraziare il Sud Tirol che, per la nobile causa ha donato la maglia ufficiale 17 del loro beniamino Daniele Casiraghi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tive6, raccolti oltre 4.700 euro Notizie correlate Meldola, raccolti oltre 5mila euro per l’AilSuccesso per il concerto tributo ai Queen, organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni di Meldola. Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tive6, raccolti oltre 4.700 euro; Lotto con lo Spezia, venduti biglietti per 4.740 euro per l’incubatrice della Pediatria. Ma la raccolta continua. Tive6, raccolti oltre 4.700 euroTifosi aquilotti sempre in prima linea per la solidarietà. A margine della partita Spezia-Sud Tirol, l’associazione Tive6, in collaborazione con lo Spezia Calcio 1906 e Uisp La Spezia, nell’ambito ... msn.com Lotto con lo Spezia, venduti biglietti per 4.740 euro per l’incubatrice della Pediatria. Ma la raccolta continuaLotto con lo Spezia, venduti biglietti per 4.740 euro per l’incubatrice della Pediatria. Ma la raccolta continua ... msn.com Iniziativa benefica per l'associazione Tive6 Raccolta fondi per l'acquisto di un'incubatrice per il S. Andrea I dettagli - facebook.com facebook Iniziativa benefica per l'associazione Tive6 Raccolta fondi per l'acquisto di un'incubatrice per il S. Andrea I dettagli x.com