L’ultimo ballo perfetto | l’Olimpico saluta Pedro il campione infinito

Notizia in breve

Pedro ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Lazio allo stadio Olimpico. La partita ha visto il calciatore ricevere un tributo da parte dei tifosi e della squadra. La sua presenza in campo si è conclusa con l’uscita dall’attuale formazione. Non sono stati annunciati altri eventi o dichiarazioni ufficiali durante la cerimonia. La partita si è svolta come previsto, senza ulteriori incidenti o variazioni di programma.