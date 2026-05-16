Ultimo ballo a San Siro La domenica degli addii Da Acerbi a Mkhitaryan ecco chi saluta l’Inter

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica, lo stadio di San Siro si prepara a vivere un ultimo evento che segna una fine. Le immagini mostrano tifosi e giocatori presenti, con alcuni di loro che si apprestano a salutare la squadra prima di lasciare il club. Tra i giocatori che si preparano a partire ci sono alcuni che, in questa occasione, si sono distinti per le loro prestazioni e il loro contributo. La partita si svolge in un’atmosfera di festa, con i trofei in mostra e un pubblico che si unisce in un’ultima celebrazione.

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Uno stadio in festa. Lo scudetto in una mano, nell’altra la Coppa Italia. Luci doppie, anche se di pomeriggio, a San Siro. Per l’ultima volta. Da vincenti, ossia il modo migliore per salutarsi. Contro il Verona, domani alle ore 15, è attesa la passerella per diversi senatori, in scadenza di contratto e in uscita. Dal primo minuto, oppure a gara in corso. Verso l’ultima da titolare Francesco Acerbi. Avrebbe dovuto entrare anche nel match che ha consegnato il ventunesimo tricolore, contro il Parma: Chivu, poi, vedendo Barella sempre più nervoso con Troilo, aveva scelto diversamente, scusandosi anche col difensore tornato a sedersi in panchina. Arrivato nell’estate del 2022 della Lazio, Acerbi è diventato una colonna imprescindibile dell’Inter inzaghiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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