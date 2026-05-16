Ultimo ballo a San Siro La domenica degli addii Da Acerbi a Mkhitaryan ecco chi saluta l’Inter

Nella giornata di domenica, lo stadio di San Siro si prepara a vivere un ultimo evento che segna una fine. Le immagini mostrano tifosi e giocatori presenti, con alcuni di loro che si apprestano a salutare la squadra prima di lasciare il club. Tra i giocatori che si preparano a partire ci sono alcuni che, in questa occasione, si sono distinti per le loro prestazioni e il loro contributo. La partita si svolge in un’atmosfera di festa, con i trofei in mostra e un pubblico che si unisce in un’ultima celebrazione.

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