Durante una partita a San Siro, un calciatore ha disputato la sua ultima apparizione dopo sette anni. Era un giovane sconosciuto, sorridente, che ha dribblato gli avversari con facilità. La serata si è svolta a fine settembre 2019, e il pubblico ha accompagnato il giocatore con applausi, ricordandolo come una presenza leggera e spensierata in campo.

Non tutte le favole hanno un lieto fine. Alcune partono alla grande, sembrano destinate a durare per sempre e poi, piano piano, si consumano. A volte per un episodio, altre per una lunga serie di crepe che diventano impossibili da ignorare. La storia tra Rafa Leao e San Siro è andata più o meno così. Sette anni fa era iniziata con un ragazzo semisconosciuto, sorridente, leggero. Uno che dribblava gli avversari come fossero birilli in una sera di fine settembre. Oggi, invece, rischia di chiudersi nel modo peggiore possibile, tra fischi e panchina. A San Siro, Leao ha vissuto praticamente tutto. Il primo gol in Serie A, il primo in Champions, la prima fascia da capitano, lo scudetto vinto da protagonista, i cori della Sud, le notti europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima recita di Leao a San Siro dopo sette anni di leggerezza

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