L’ultima idea per l’attacco di Spalletti | centravanti dalla Premier League

Notizia in breve

In vista del mercato estivo, si parla di un possibile acquisto per il ruolo di centravanti proveniente dalla Premier League. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, considerando anche nomi di attaccanti stranieri. La trattativa non è ancora ufficiale e sono in corso discussioni tra i dirigenti e gli agenti dei giocatori. Nessuna ufficializzazione è stata ancora comunicata.