L’ultima idea per l’attacco di Spalletti | centravanti dalla Premier League

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vista del mercato estivo, si parla di un possibile acquisto per il ruolo di centravanti proveniente dalla Premier League. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, considerando anche nomi di attaccanti stranieri. La trattativa non è ancora ufficiale e sono in corso discussioni tra i dirigenti e gli agenti dei giocatori. Nessuna ufficializzazione è stata ancora comunicata.

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di Alessio Lento Attorno alla Juventus stanno girando tanti nomi, come accade sempre quando si avvicina il mercato estivo e il reparto offensivo rischia di essere uno dei punti più delicati da sistemare. Ci sono situazioni aperte, prestiti da valutare, contratti da gestire e una domanda che continua a tornare: su quale attaccante si potrebbe costruire la prossima stagione? La sensazione è che molto dipenderà anche dalla panchina. Quando non c’è una certezza totale sul progetto tecnico, le trattative si muovono più lentamente, quasi con il freno tirato. Gli allenatori indicano profili, danno preferenze, ma difficilmente possono spingere davvero se il quadro complessivo resta in movimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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