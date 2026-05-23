Luisa Ranieri in bikini a 52 anni su Instagram è semplicemente favolosa

Da dilei.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Instagram, un’attrice di 52 anni ha pubblicato una foto in bikini, mostrando un fisico tonico e in forma. La foto è stata scattata mentre indossava il costume estivo, con un sorriso e senza filtri evidenti. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione da parte dei follower. La donna ha condiviso il momento di relax in vista dell’estate.

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L’estate è ormai alle porte e per i vip è tempo di.mettersi in costume. La prima a sfoggiare un bikini perfetto è Luisa Ranieri che su Instagram si mostra in perfetta forma a 52 anni. Per l’attrice il tempo sembra essersi fermata e negli scatti pubblicati sul suo profilo la vediamo sorridente e stupenda, mentre si gode una giornata in barca. Luisa Ranieri splendida in bikini su Instagram. L’attrice napoletana si è regalata una breve vacanza al mare insieme alle amiche. E dalla barca, fra acque cristalline e scogli, ha pubblicato una foto che la ritrae in bikini con occhiali da sole scuri e un cappellino per proteggersi dal sole. Affascinante, mai sopra le righe ed elegantissima, Luisa Ranieri sa sempre cogliere nel segno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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