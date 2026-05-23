Su Instagram, un’attrice di 52 anni ha pubblicato una foto in bikini, mostrando un fisico tonico e in forma. La foto è stata scattata mentre indossava il costume estivo, con un sorriso e senza filtri evidenti. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione da parte dei follower. La donna ha condiviso il momento di relax in vista dell’estate.

L’estate è ormai alle porte e per i vip è tempo di.mettersi in costume. La prima a sfoggiare un bikini perfetto è Luisa Ranieri che su Instagram si mostra in perfetta forma a 52 anni. Per l’attrice il tempo sembra essersi fermata e negli scatti pubblicati sul suo profilo la vediamo sorridente e stupenda, mentre si gode una giornata in barca. Luisa Ranieri splendida in bikini su Instagram. L’attrice napoletana si è regalata una breve vacanza al mare insieme alle amiche. E dalla barca, fra acque cristalline e scogli, ha pubblicato una foto che la ritrae in bikini con occhiali da sole scuri e un cappellino per proteggersi dal sole. Affascinante, mai sopra le righe ed elegantissima, Luisa Ranieri sa sempre cogliere nel segno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luisa Ranieri in bikini a 52 anni su Instagram è semplicemente favolosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La carriera di Luisa Ranieri - Domenica In 11/01/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Luisa Ranieri (52 anni), bellissima nella sua semplicità. Le foto in barca del primo bikini dell'anno

Luisa Ranieri: la Niki YSL che trasforma il look casual in lussoL’attrice Luisa Ranieri ha scelto la borsa a tracolla Saint Laurent modello Niki come accessorio centrale del suo weekend parigino, elevando un...

Fiction Estate #Rai1 #Noi con Lino Guanciale dal 12/6 #DocNelleTueMani3 con Luca Argentero dal 23/7 #LaVitaPromessa con Luisa Ranieri dal 26/7 #ChiamamiAncoraAmore con Greta Scarano dal 4/9 x.com