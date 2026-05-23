Luisa Ranieri 52 anni bellissima nella sua semplicità Le foto in barca del primo bikini dell' anno

Luisa Ranieri, 52 anni, è stata paparazzata in barca mentre indossava il suo primo bikini dell’anno. Le foto mostrano l’attrice in un look semplice e naturale, con un sorriso luminoso. La sua presenza elegante e raffinata si percepisce anche in questa apparizione in mare. Ranieri, nota per il suo talento e la sua bellezza senza tempo, continua a essere al centro dell’attenzione per il suo stile spontaneo e autentico.

Elegante, raffinata, talentuosa, sorridente, meravigliosa nella sua semplicità. Luisa Ranieri, 52 anni, sembra non invecchiare mai. O meglio, il tempo passa ma le sta meravigliosamente bene. Lo dimostrano (ancora una volta) le immagini che ha pubblicato sui social ieri 22 maggio (su Instagram. 🔗 Leggi su Today.it

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