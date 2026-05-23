Luisa Ranieri 52 anni bellissima nella sua semplicità Le foto in barca del primo bikini dell' anno

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luisa Ranieri, 52 anni, è stata paparazzata in barca mentre indossava il suo primo bikini dell’anno. Le foto mostrano l’attrice in un look semplice e naturale, con un sorriso luminoso. La sua presenza elegante e raffinata si percepisce anche in questa apparizione in mare. Ranieri, nota per il suo talento e la sua bellezza senza tempo, continua a essere al centro dell’attenzione per il suo stile spontaneo e autentico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elegante, raffinata, talentuosa, sorridente, meravigliosa nella sua semplicità. Luisa Ranieri, 52 anni, sembra non invecchiare mai. O meglio, il tempo passa ma le sta meravigliosamente bene. Lo dimostrano (ancora una volta) le immagini che ha pubblicato sui social ieri 22 maggio (su Instagram. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carolina di Monaco soffia su 69 candeline

Video Carolina di Monaco soffia su 69 candeline

Sullo stesso argomento

La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui socialCome da tradizione per la famiglia reale inglese, la fotografia di Charlotte è stata scattata da Matt Porteous durante il periodo pasquale.

“È bellissima”. Isabel compie 6 anni, le rarissime foto della figlia di Bobo Vieri e Costanza CaraccioloUna mattina speciale, iniziata con una sorpresa capace di trasformare un semplice risveglio in un momento indimenticabile.

Luisa Ranieri protagonista de La Preside: la carriera, il matrimonio con Luca Zingaretti e l'idea (da giovane) di entrare in conventoStasera in tv, lunedì 2 febbraio, vanno in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi de La preside. Protagonista della serie è Luisa Ranieri, che è stata molto apprezzata anche in questo ruolo. In attesa ... corriereadriatico.it

Luisa Ranieri è La Preside: La serie arriva prima del Decreto Meloni a Caivano. Da 30 anni non si investe sulla scuolaQuesta sera su Rai 1 debutta La Preside, la serie con Luisa Ranieri che racconta la battaglia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano diventata simbolo di riscatto attraverso ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web