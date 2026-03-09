Luisa Ranieri | la Niki YSL che trasforma il look casual in lusso

Durante un weekend a Parigi, l’attrice Luisa Ranieri ha indossato la borsa a tracolla Saint Laurent modello Niki, che ha scelto come elemento principale del suo look. Il suo abbigliamento comprendeva jeans slavati e una giacca in shearling, mentre la borsa ha aggiunto un tocco di lusso all’insieme. La scena mostra come un accessorio possa trasformare un outfit informale.

L’attrice Luisa Ranieri ha scelto la borsa a tracolla Saint Laurent modello Niki come accessorio centrale del suo weekend parigino, elevando un outfit casual composto da jeans slavati e giacca in shearling. Questo pezzo di lusso, realizzato in pelle nera metalassé con effetto trapuntato e logo ton sur ton, si conferma come l’oggetto del desiderio insuperabile capace di trasformare istantaneamente qualsiasi look. La data odierna è il 9 marzo 2026, momento in cui questa it-bag diventa il punto focale per gli appassionati di moda che cercano praticità ed eleganza. L’accessorio, indossabile sia a spalla che a tracolla grazie alla sua tracolla regolabile in pelle e catena, rappresenta la soluzione ideale per passare dal tempo alle occasioni più speciali senza dover cambiare outfit. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una selezione di notizie su Luisa Ranieri.

