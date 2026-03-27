È bellissima Isabel compie 6 anni le rarissime foto della figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Isabel ha compiuto 6 anni, e sono state condivise alcune rare fotografie della bambina, figlia di un ex calciatore e di un’ex showgirl. La mattina è iniziata con una sorpresa, che ha reso il risveglio un momento particolare. Le immagini mostrano la bambina sorridente, con i familiari presenti nelle occasioni di festa.

Una mattina speciale, iniziata con una sorpresa capace di trasformare un semplice risveglio in un momento indimenticabile. Il 25 marzo, la casa di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si è riempita di colori, palloncini e decorazioni, tutte pensate per celebrare un’occasione importante: il sesto compleanno della loro secondogenita Isabel. Il salone è stato completamente allestito durante la notte, così da stupire la piccola appena sveglia. Un gesto semplice ma carico di significato, che racconta l’attenzione e l’amore dei genitori per le loro due figlie, Isabel e la sorella maggiore Stella, presente anche lei alla festa. L’atmosfera, già dalle prime ore del giorno, era quella di una giornata destinata a restare impressa nei ricordi familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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