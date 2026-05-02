In occasione del suo undicesimo compleanno, la principessa Charlotte è stata protagonista di una nuova foto condivisa sui social da Kate Middleton e William. La immagine mostra la giovane sorridente, vestita con un completo chiaro e con i capelli raccolti. La coppia reale ha pubblicato anche un messaggio di auguri per celebrare questa ricorrenza. La foto e il messaggio sono stati pubblicati sui rispettivi profili ufficiali.

Come da tradizione per la famiglia reale inglese, la fotografia di Charlotte è stata scattata da Matt Porteous durante il periodo pasquale. La didascalia che accompagna l'immagine, condivisa sui profili social ufficiali del principe e della principessa del Galles, recita: «Auguriamo a Charlotte un felicissimo undicesimo compleanno». I fan hanno subito notato la sorprendente somiglianza familiare nella nuova foto, sottolineando quanto l'undicenne assomigli soprattutto a suo padre, il principe William. La giovane principessa Charlotte festeggerà il suo compleanno in privato con i genitori e i due fratelli: il principe George, di 12 anni, e il principe Louis, che ha compiuto otto anni la settimana scorsa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui social

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