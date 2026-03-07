Il Psg perde ancora 1-3 in casa col Monaco L’Equipe | Luis Enrique coccola troppo i suoi giocatori

Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Monaco, con la squadra di Luis Enrique che si è mostrata priva di idee e di certezze. Secondo il quotidiano L’Equipe, l’allenatore avrebbe troppo coccolato i suoi giocatori, lasciando emergere difficoltà nel reparto offensivo e difensivo. La partita si è giocata al Parco dei Principi, in una sera in cui i padroni di casa hanno fallito l’appuntamento con la vittoria.

La squadra è senza idee, a cinque giorni dal Chelsea il Psg è sull'orlo di una crisi sia nel gioco, che nell'atteggiamento. Non sanno più reagire da squadra davanti alle difficoltà. Quarta sconfitta del 2026 Db New York (Stati Uniti) 13072025 - FIFA Club World Cup 2025 Chelsea-Paris Saint-Germain foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Luis Enrique “Senza idee contro il Monaco, il Psg non ha più certezze prima del Chelsea in Champions“. Così titola L’Equipe dopo la sconfitta della squadra di Luis Enrique 3-1, al Parco dei Principi. Se il Lens dovesse vincere col Metz oggi, andrebbe a meno uno. “A cinque giorni dal Chelsea, il Psg è sull’orlo della crisi, sia nel gioco, sia nell’atteggiamento in campo, dopo che il Monaco ha ottenuto una grande e meritata vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

