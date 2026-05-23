Luigi Luca Cavalli-Sforza la diversità umana

Il 22 maggio si è celebrata la giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla tutela della varietà biologica. La biodiversità viene riconosciuta come elemento fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio ambientale. La ricorrenza mira a evidenziare l’importanza di preservare le diverse forme di vita sulla Terra, considerando il ruolo che svolgono nel sostenere gli ecosistemi e le risorse naturali. La giornata invita a riflettere sulla necessità di azioni concrete per la conservazione della biodiversità a livello globale.

Ricordo Il grande scienziato dimostrò l’importanza del drift, la «deriva genetica casuale», un fattore di evoluzione che era stato sottovalutato dai genetisti e che rivela l’effetto del caso nella variazione genetica Ricordo Il grande scienziato dimostrò l’importanza del drift, la «deriva genetica casuale», un fattore di evoluzione che era stato sottovalutato dai genetisti e che rivela l’effetto del caso nella variazione genetica Ieri, 22 maggio, è stata la giornata mondiale della biodiversità e della sua salvaguardia, indetta dalle Nazioni Unite che riconoscono la biodiversità quale regolatore ambientale, fattore chiave tanto per la conservazione delle specie esistenti, quanto per i processi di specializzazione che produce, portando alla comparsa di nuove varietà. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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How Kurdish DNA Reveals an Ancient Past

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