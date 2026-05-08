Elezioni comizio a Porta di Ponte di Luigi Gentile e Cateno De Luca

Da agrigentonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio alle 18, a Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un comizio elettorale con la presenza del candidato sindaco Luigi Gentile e dell’onorevole Cateno De Luca, leader del movimento Sud Chiama Nord. L’evento si svolgerà nel cuore della città, vicino all’ingresso di via Atenea. La manifestazione coinvolgerà i sostenitori e rappresentanti politici della zona.

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Lunedì 11 maggio, alle ore 18, presso Porta di Ponte, nel cuore di Agrigento e ingresso naturale di via Atenea, ospiterà il comizio elettorale del candidato sindaco Luigi Gentile insieme all’onorevole Cateno De Luca, leader del movimento Sud Chiama Nord.L’appuntamento rappresenta uno dei momenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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