Luca D’Ortenzi titanico Campione d’Europa dei mediomassimi! Pugno d’acciaio Parzeczewski al tappeto
Luca D’Ortenzi ha vinto il titolo europeo dei pesi mediomassimi, sconfiggendo per ko tecnico il polacco Robert Parzeczewski in un match a Guidonia. Con questa vittoria, ha conquistato la cintura vacante della categoria fino a 79,1 kg. La sfida si è conclusa con il combattente italiano che ha messo fine all'incontro al secondo round.
Luca D’Ortenzi si è laureato Campione d’Europa dei pesi mediomassimi, sconfiggendo per ko tecnico il polacco Robert Parzeczewski sul ring di Guidonia (in provincia di Roma) e conquistando così la vacante corona continentale della categoria di peso fino a 79,1 kg. Il ribattezzato Gentleman ha dominato in lungo e in largo la contesa di fronte al proprio pubblico, facendo valere un’ottima tecnica e un pugilato ben impostato: guardia rimarchevole, eccellente propositività, spinta costante con ganci e diritti a fare la differenza con continuità, senza subire più di tanto il rivale. Il 38enne ha condotto il confronto in maniera intelligente, con... 🔗 Leggi su Oasport.it
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