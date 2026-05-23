Luca D’Ortenzi ha vinto il titolo europeo dei pesi mediomassimi, sconfiggendo per ko tecnico il polacco Robert Parzeczewski in un match a Guidonia. Con questa vittoria, ha conquistato la cintura vacante della categoria fino a 79,1 kg. La sfida si è conclusa con il combattente italiano che ha messo fine all'incontro al secondo round.

Luca D’Ortenzi si è laureato Campione d’Europa dei pesi mediomassimi, sconfiggendo per ko tecnico il polacco Robert Parzeczewski sul ring di Guidonia (in provincia di Roma) e conquistando così la vacante corona continentale della categoria di peso fino a 79,1 kg. Il ribattezzato Gentleman ha dominato in lungo e in largo la contesa di fronte al proprio pubblico, facendo valere un’ottima tecnica e un pugilato ben impostato: guardia rimarchevole, eccellente propositività, spinta costante con ganci e diritti a fare la differenza con continuità, senza subire più di tanto il rivale. Il 38enne ha condotto il confronto in maniera intelligente, con... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca D’Ortenzi titanico Campione d’Europa dei mediomassimi! Pugno d’acciaio, Parzeczewski al tappeto

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