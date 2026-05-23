Luca D’Ortenzi campione d’Europa | KO tecnico all’undicesimo round contro Parzeczewski

Il pugile italiano ha vinto il titolo europeo dei mediomassimi al Palasport di Guidonia, sconfiggendo il polacco Robert Parzeczewski con un ko tecnico all’undicesimo round. La lotta si è conclusa con l’arbitraggio che ha fermato l’incontro dopo che il fighter polacco non è più stato in grado di rispondere ai colpi. La vittoria ha conseguito il titolo continentale.

Il pugile italiano conquista il titolo europeo dei mediomassimi al Palasport di Guidonia battendo il polacco Robert Parzeczewski. Evento organizzato da BBT e OPI 82. Grande notte di boxe al Palasport di Guidonia, dove Luca D’Ortenzi ha conquistato il titolo europeo dei pesi mediomassimi al termine di un match intenso e spettacolare contro il polacco Robert Parzeczewski. L’incontro si è deciso all’inizio dell’undicesima ripresa, quando il pugile italiano ha trovato la combinazione decisiva che ha costretto l’arbitro a fermare il combattimento decretando il KO tecnico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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