Buon compleanno Luca Argentero | 48 anni di sorrisi la festa sin dal mattino con la moglie e i figli | Le foto

L'attore torinese ha compiuto 48 anni domenica 12 aprile. La giornata è iniziata con una festa in famiglia, coinvolgendo la moglie e i due figli piccoli. La moglie, un'attrice, e i bambini sono stati presenti sin dalle prime ore del mattino. Sono state condivise diverse foto sui social media che mostrano momenti di convivialità e allegria, testimoniando l’affetto familiare in questa occasione speciale.