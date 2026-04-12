Buon compleanno Luca Argentero | 48 anni di sorrisi la festa sin dal mattino con la moglie e i figli | Le foto
L'attore torinese ha compiuto 48 anni domenica 12 aprile. La giornata è iniziata con una festa in famiglia, coinvolgendo la moglie e i due figli piccoli. La moglie, un'attrice, e i bambini sono stati presenti sin dalle prime ore del mattino. Sono state condivise diverse foto sui social media che mostrano momenti di convivialità e allegria, testimoniando l’affetto familiare in questa occasione speciale.
Buon compleanno Luca Argentero. Oggi, domenica 12 aprile, l'attore torinese ha compiuto 48 anni e a festeggiarlo, sin dalle prime ore del mattino, ha trovato la sua famiglia, la moglie Cristina Marino e i figli Nina Speranza, 5 anni e Noè Roberto, di 3 anni.Cristina Marino ha condiviso la foto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
“Ho un unico grosso problema: sono permaloso. Mi rilasso ballando musica elettronica alle 4 del mattino con mia moglie Cristina”: così Luca ArgenteroLuca Argentero è il nuovo ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan.
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