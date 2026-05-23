L' ospedale Sant' Anna e San Sebastiano ha aperto le porte agli studenti dell' indirizzo Biomedico del Manzoni

Stamattina (23 maggio), l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha aperto le porte delle sale operatorie agli studenti dell’Indirizzo Biomedico del Liceo Alessandro Manzoni, per un viaggio formativo sul campo nella complessità e nel fascino della chirurgia attraverso le sue. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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