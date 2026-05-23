L' ospedale Sant' Anna e San Sebastiano ha aperto le porte agli studenti dell' indirizzo Biomedico del Manzoni
Stamattina (23 maggio), l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha aperto le porte delle sale operatorie agli studenti dell’Indirizzo Biomedico del Liceo Alessandro Manzoni, per un viaggio formativo sul campo nella complessità e nel fascino della chirurgia attraverso le sue. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Caserta. al 'Manzoni' la primaria di gastroenterologia dell'ospedale 'S.Anna-S.Sebastiano', dott.ssa
Sullo stesso argomento
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta palestra di medicina per gli studenti del Biomedico del Liceo ManzoniTempo di lettura: 3 minutiPartecipazione, curiosità, interesse, sono stati il motore e il colore dell’incontro formativo “Dalla classe al reparto: il...
Raduno di auto e moto d'epoca: l'iniziativa benefica per i neonati del Sant'Anna e San SebastianoRaduno di auto e moto d’epoca per raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale civile di Caserta.
Il 17 maggio 1931 nasceva l'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti, un presidio sanitario nell'Appennino reggiano voluto con determinazione e visione dal dottor Pasquale Marconi. Il Sant'Anna non è solo un luogo di cura, bensì un punto di riferimento p facebook
Per chi soffre di cefalea , l'ospedale Sant' Andrea di Roma offre la possibilità di avere una visita gratuita il giorno 15 maggio in occasione della Giornata Nazionale dedicata alle cefalee . Nello screenshot le modalità per prenotarsi . x.com
L’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti compie 95 anniCastelnovo né Monti, l’Ospedale Sant’Anna da 95 anni è presidio di cura e punto di riferimento per la popolazione dell’Appennino reggiano. Il 17 maggio 1931 veniva inaugurato grazie alla visione, alla ... sassuolo2000.it
Ospedale Sant’Anna, 95 anni di storia e comunità: Mettere al centro la personaA quasi un secolo dalla sua inaugurazione, l’ospedale Ospedale Sant'Anna continua a rappresentare uno dei simboli più profondi dell’Appennino reggiano. redacon.it