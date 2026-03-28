L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha aperto le sue strutture agli studenti del Liceo Biomedico del Manzoni per un’attività di formazione pratica. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno potuto osservare e partecipare a procedure mediche e di laboratorio, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze nel campo della medicina e delle scienze sanitarie. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza e di tutela della privacy.

Tempo di lettura: 3 minuti Partecipazione, curiosità, interesse, sono stati il motore e il colore dell’incontro formativo “Dalla classe al reparto: il primo passo dei futuri medici”, che l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, aprendo le porte dell’Ospedale, ha destinato, questa mattina, agli studenti del Liceo Scientifico Biomedico Alessandro Manzoni, classi 3BS e 4BS. L’AORN ha organizzato per loro un itinerario che ha fatto tappa in Cardiologia – Emodinamica, Diagnostica per Immagini, Laboratorio di Analisi con il Corelab ad alta automazione, Servizio Immuno-Trasfusionale, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza diretta, sul campo, dell’universo ospedaliero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta palestra di medicina per gli studenti del Biomedico del Liceo Manzoni

Articoli correlati

Leggi anche: Al Sant'Anna e San Sebastiano la messa per i donatori di organi

VIDEO| Gli studenti del liceo Marconi scendono in piazza: "Vogliamo certezze dalla Provincia su palestra e succursale"“Chiediamo alla Provincia una risoluzione delle problematiche che riscontriamo: quella delle sedi e quella della palestra”.

Approfondimenti e contenuti su Azienda Ospedaliera Sant

Temi più discussi: Regina Margherita e Sant'Anna, due donne scelte per i vertici della nuova azienda ospedaliera; Caserta, ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: Record di interventi alla retina in Oculistica; Arriva La Quinta Dimensione per trasformare gli spazi ospedalieri attraverso l'intelligenza artificiale, il design e la multimedialità; La Quinta Dimensione: a Bologna tecnologia e design trasformano i reparti pediatrici in luoghi di narrazione e cura.

Piemonte. Nasce la nuova azienda ospedaliera Regina Margherita–Sant’AnnaApprovato lo scorporo dell’ospedale Sant’Anna dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed il suo accorpamento con l’ospedale infantile Regina Margherita dal 1° gennaio 2026. Riboldi: ... quotidianosanita.it

Avviamento numerico a selezione, rivolto ai disabili, per n.17 unità presso l'azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano Caserta - Pubblicazione graduatoria ...28/02/2024- Indizione procedura di avviamento numerico a selezione mediante chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a quanti aderiscono alla specifica occasione di lavoro, finalizzata ... regione.campania.it

Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea (@AOUSantAndreaRoma) - Videos - facebook.com facebook