Giulio Pellizzari ha effettuato una notevole scalata nel ranking UCI, salendo di venti posizioni grazie al suo risultato alla Tirreno-Adriatico 2026, dove ha conquistato un terzo posto. L’evento si è svolto questa settimana, e il ciclista italiano si è distinto come protagonista della gara. La classifica dell’Unione Ciclistica Internazionale aggiornata include ora due atleti italiani tra i primi venti.

Giulio Pellizzari ha scalato ben venti posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, grazie all’eccellente terzo posto conseguito alla Tirreno-Adriatico 2026, dove ha corso da assoluto protagonista e ha dimostrato di possedere grande talento. Il 22enne marchigiano occupa ora la 25ma piazza nella graduatoria mondiale ed è il quarto italiano alle spalle di Giulio Ciccone (13mo, quattro posizioni guadagnate grazie al rendimento offerto alla Corsa dei Due Mari), Christian Scaroni (16mo, -1 rispetto a settimana scorsa) e Jonathan Milan (23mo, stabile dopo il successo in volata nell’ultima tappa sul traguardo di San Benedetto del Tronto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari firma la sontuosa scalata nel ranking UCI! Italia sul podio, 2 azzurri in top-20

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61^Tirreno-Adriatico 2026: è Isaac del Toro ad alzare al cielo il tridente di re dei due mari, Matteo Jorgenson e Giulio Pellizzari sul podio con il messicano. Jonathan Milan si aggiudica la frazione finale, con arrivo a San Benedetto del Tronto. Classifica general - facebook.com facebook

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