Uno studio rivela che l’orario in cui si cena può influire sulla salute del cuore. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari e i rischi cardiovascolari, trovando che cenare troppo tardi potrebbe aumentare le probabilità di problemi cardiaci. Non sono stati fatti approfondimenti su altre variabili, ma i risultati suggeriscono che rispettare un orario di cena più precoce potrebbe essere benefico. La ricerca si basa su dati raccolti da un ampio campione di partecipanti.

Cambiare delle piccole abitudini può avere degli importanti effetti benefici per la salute: è il caso dell’orario della cena. Come spiega uno studio pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology mangiare all’orario giusto può migliorare la salute del cuore. Secondo lo studio, questo miglioramento passa dall’anticipo dell’orario della cena: vediamo perché. Secondo i ricercatori, bisognerebbe mangiare almeno 3 ore prima di andare a dormire: i partecipanti allo studio che anticipavano l'orario della cena, infatti, hanno mostrato una riduzione della pressione sanguigna notturna del 3,5% e una riduzione della frequenza cardiaca del 5%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'orario della cena può incidere sulla salute del cuore: ecco come

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB4K|Terrifying truth hidden in twisted timeline| The Prisoners of Time FULL

Sullo stesso argomento

Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiL’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini...

Di notte o di giorno? Con acqua tiepida o calda? Ecco come la doccia può influire sulla nostra saluteLa scelta del momento migliore per fare la doccia è solitamente dettata dalle esigenze personali di ciascuno di noi.

Allora a me non frega niente di queste cose eh, precisiamo, ma comunque ci vuole coraggio ad elevarsi a fenomeni Allego tweet mio delle 12 passate + messaggi in cui si vede orario Amore la dea della (non) permanenza contiana sono pur sempre io x.co x.com

L'orario della cena può incidere sulla salute del cuore: ecco comeSecondo i ricercatori mangiare al momento giusto contribuisce a migliorare la salute cardiometabolica ... msn.com

Riprenderò mai a godermi la cena?! reddit

Cena, d’inverno anticipare l’orario fa bene alla salute: l’esperto spiega perchéMauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione umana all’Università Lum, consiglia di anticipare l’orario della cena e spiega perché questa scelta può portare benefici alla salute. È una ... tg24.sky.it