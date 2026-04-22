Di notte o di giorno? Con acqua tiepida o calda? Ecco come la doccia può influire sulla nostra salute

La decisione su quando fare la doccia, che sia di notte o di giorno, dipende dalle preferenze individuali. La temperatura dell'acqua, calda o tiepida, varia a seconda di ciò che si cerca di ottenere dall’igiene quotidiana. Studi e consigli sanitari suggeriscono che la scelta del momento e della temperatura influisce sul benessere, senza però imporre regole rigide. Ogni persona può adattare questa semplice abitudine alle proprie esigenze senza rischi specifici.

La scelta del momento migliore per fare la doccia è solitamente dettata dalle esigenze personali di ciascuno di noi. Senza analizzare tutte le variabili esistenti, che possono dipendere da impegni non solo di tipo professionale, le persone si dividono sostanzialmente in due gruppi: c’è chi sceglie di farla la mattina prima di andare al lavoro e chi invece preferisce invece optare per la sera, a conclusione di una giornata faticosa o stressante. Qualunque sia la preferenza, è ovvio che ciascuna di esse porti delle conseguenze a livello fisico e mentale, la maggior parte delle quali ognuno di noi è in grado di rilevare: ma secondo la scienza...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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