Pianella pronta a inaugurare l’info point turistico per promuovere le eccellenze locali e il patrimonio culturale della città
Domenica 10 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’info point turistico a Pianella. Lo spazio è destinato sia ai visitatori che ai residenti e ha l’obiettivo di mettere in evidenza le eccellenze locali e il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico della città. L’area sarà aperta al pubblico per fornire informazioni e promuovere le peculiarità del territorio.
Domenica 10 maggio sarà inaugurato ufficialmente l’info point turistico di Pianella, uno spazio dedicato a visitatori e cittadini pensato per promuovere le eccellenze locali e guidare alla scoperta del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico della città.Un passo verso la valorizzazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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