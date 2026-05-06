Pianella pronta a inaugurare l’info point turistico per promuovere le eccellenze locali e il patrimonio culturale della città

Domenica 10 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’info point turistico a Pianella. Lo spazio è destinato sia ai visitatori che ai residenti e ha l’obiettivo di mettere in evidenza le eccellenze locali e il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico della città. L’area sarà aperta al pubblico per fornire informazioni e promuovere le peculiarità del territorio.