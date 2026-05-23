L’opera di Hiromasa Tayga Abe vince il ' Premio di scultura' del Consorzio di Bonifica

Da ferraratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’opera di Hiromasa Tayga Abe ha vinto il Premio di scultura del Consorzio di Bonifica. La scultura combina terra cruda, conchiglie, paglia di riso e cenere, trasformandosi in un’opera d’arte. Successivamente, l’acqua e il tempo la riporta a uno stato di materia viva. La giuria ha riconosciuto la capacità dell’artista di utilizzare materiali naturali in modo innovativo. La premiazione si è svolta durante una mostra dedicata alle sculture ambientali.

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Terra cruda che racchiude conchiglie, paglia del riso, cenere che diventa opera d’arte, per poi tornare materia viva grazie al lavoro dell’acqua e del tempo. L’opera ‘Acqua, terre e tempo’ dell’artista giapponese Hiromasa Tayga Abe è la vincitrice della nona edizione del ‘Premio di scultura’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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