L’opera di Hiromasa Tayga Abe vince il ' Premio di scultura' del Consorzio di Bonifica
Un’opera di Hiromasa Tayga Abe ha vinto il Premio di scultura del Consorzio di Bonifica. La scultura combina terra cruda, conchiglie, paglia di riso e cenere, trasformandosi in un’opera d’arte. Successivamente, l’acqua e il tempo la riporta a uno stato di materia viva. La giuria ha riconosciuto la capacità dell’artista di utilizzare materiali naturali in modo innovativo. La premiazione si è svolta durante una mostra dedicata alle sculture ambientali.
Terra cruda che racchiude conchiglie, paglia del riso, cenere che diventa opera d’arte, per poi tornare materia viva grazie al lavoro dell’acqua e del tempo. L’opera ‘Acqua, terre e tempo’ dell’artista giapponese Hiromasa Tayga Abe è la vincitrice della nona edizione del ‘Premio di scultura’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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