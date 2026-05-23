L’opera di Hiromasa Tayga Abe vince il ' Premio di scultura' del Consorzio di Bonifica

Notizia in breve

Un’opera di Hiromasa Tayga Abe ha vinto il Premio di scultura del Consorzio di Bonifica. La scultura combina terra cruda, conchiglie, paglia di riso e cenere, trasformandosi in un’opera d’arte. Successivamente, l’acqua e il tempo la riporta a uno stato di materia viva. La giuria ha riconosciuto la capacità dell’artista di utilizzare materiali naturali in modo innovativo. La premiazione si è svolta durante una mostra dedicata alle sculture ambientali.