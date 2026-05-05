Politiche del Lavoro il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara aderisce al Protocollo

Il Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara ha deciso di aderire al Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo. Questa adesione si aggiunge a quella di altri enti e istituzioni che fanno parte della rete dei firmatari del documento. L’obiettivo è promuovere iniziative congiunte per favorire l’occupazione e lo sviluppo locale. La firma del protocollo è avvenuta nelle ultime settimane, rafforzando le collaborazioni tra i soggetti coinvolti.

Si amplia la rete dei sottoscrittori del ’ Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara ’ con l’adesione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che ha manifestato la volontà di entrare a far parte del percorso avviato dal Comune di Ferrara, grazie all’assessore alle politiche del lavoro e alle pari opportunità Angela Travagli, condividendone visione, obiettivi e impostazione strategica. L’obiettivo è quello di costruire un Osservatorio Comunale ’Ferrara Osserva-Lavoro’ e una rete territoriale prevista dal Protocollo. "L’adesione del Consorzio rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento di una rete territoriale ampia e qualificata - dichiara l’Assessore Travagli - capace di mettere a sistema competenze, dati ed esperienze diverse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Politiche del Lavoro, il Consorzio di Bonifica . Pianura di Ferrara aderisce al Protocollo Notizie correlate Leggi anche: Vento forte, alberi caduti e rami spezzati. Al lavoro le squadre del Consorzio di bonifica Disagio giovanile, il Consiglio dei Giovani di Frosinone aderisce al protocollo del Distretto BIl Comune di Frosinone prosegue nel percorso avviato insieme al Distretto Sociale B per la prevenzione del suicidio e dei gesti autolesivi,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A che punto sono le misure del Pnrr per le politiche del lavoro; Politiche attive per oltre 4,7 milioni di persone con il Programma GOL; Politiche del lavoro. Venerdì 1 maggio l’assessora Cappello alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito; Ufficio Casa, Politiche Sociali e Lavoro: chiusura temporanea per trasloco. Politiche del lavoro di Verona, il 51 per cento trova occupazioneSono 2.200 le persone che si sono rivolte al Servizio politiche del lavoro del comune di Verona: il 51 per centro trova occupazione. veronaoggi.it Sviluppo Lavoro Italia e il Centro Internazionale di Formazione dell’ILO insieme per la Scuola Nazionale delle Politiche Attive del LavoroSviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL) annunciano ... affaritaliani.it Servizio politiche del lavoro del Comune di Verona: il 51% trova occupazione, 2.200 cittadini orientati - facebook.com facebook