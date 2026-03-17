Una ricerca dell’Università di Helsinki ha analizzato l’impatto del numero di gravidanze e dell’età in cui avvengono sulla longevità femminile. Lo studio ha evidenziato come questi fattori influiscano sull’usura delle cellule, lasciando un’impronta duratura sulla durata della vita. I risultati riguardano la correlazione tra maternità e durata della vita delle donne.

Una ricerca di vasta portata condotta dall’Università di Helsinki ha dimostrato che il numero di gravidanze e l’età in cui avvengono lasciano un’impronta indelebile sulla longevità femminile, influenzando l’usura delle cellule. Monitorando circa 15.000 donne per oltre cinquant’anni, gli scienziati hanno scoperto che le madri con due o tre figli mostrano un invecchiamento biologico più lento e un’aspettativa di vita superiore rispetto alle altre. Al contrario, superare le quattro gravidanze o non averne affatto sembra accelerare il decadimento dei tessuti, rivelando un complesso equilibrio tra energia riproduttiva e riparazione dell’organismo. Alla base di questo fenomeno esiste una spiegazione radicata nella biologia evolutiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Maternità e longevità: esiste un numero “magico” di figli per vivere più a lungo

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