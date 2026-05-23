Le testimonianze indicano che i membri della Flotilla hanno subito spari contro le barche e sono stati vittime di pestaggi e altre forme di violenza. Nonostante le aggressioni, riferiscono di aver resistito e mantenuto la coesione. La situazione si è verificata in un contesto di tensione e violenza, senza dettagli su eventuali interventi delle forze di sicurezza o conseguenze legali. Attualmente, si parla di un momento di tregua e di persone che si riuniscono in atteggiamenti di conforto reciproco.

L’ora degli abbracci, dei sorrisi. Dopo il dolore e la paura. “Abbiamo subito diversi pestaggi e tanti tipi di violenza. Ma abbiamo tenuto botta”, dice Lola Fabbri, mentre insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla guadagna l’uscita dell’aeroporto ’Marconi’. La velista 30enne riminese e gli altri sono atterrati oggi a Bologna da Istanbul. Ad accoglierli i loro famigliari, ma anche amici e tanti attivisti, al grido di “Palestina libera” e sventolando bandiere palestinesi. Lola Fabbri era su una delle barche della Flotilla (la Elengie) intercettate martedì dalla marina israeliana al largo di Cipro. Sono stati momenti di terrore, sia durante l’abbordaggio sia dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lola e la Flotilla: “Spari contro le barche, poi pestaggi e violenze. Ma abbiamo tenuto botta”

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Abbiamo subito diversi pestaggi, tanti tipi di violenza. Ma abbiamo tenuto botta. A dirlo è la riminese Lola Fabbri. x.com

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