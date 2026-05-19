Dopo l'intervento delle forze israeliane, cinque delle dieci imbarcazioni della Flotilla sono state fermate, mentre le altre continuano a navigare. Un testimone ha riferito di aver visto un membro della spedizione gettare il telefono in mare, senza però conoscere cosa sia successo successivamente. Le autorità israeliane hanno dichiarato che nelle prossime ore tutte le barche potrebbero essere sottoposte a controllo, mentre la situazione nel tratto di mare interessato rimane tesa.

Sono 12 gli italiani fermati da Israele su un totale di 35 connazionali: potrebbero essere trasferiti su una nave straniera Nelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Sono dieci le barche che attualmente stanno navigando verso sud-est in direzione della Striscia di Gaza e presumibilmente a breve verranno fermate per evitare che possano entrare nello spazio navale controllato da Tel Aviv. Nella giornata di ieri sono state circa 40 le barche che la Marina israeliana ha intercettato e fermato, ponendo in arresto l’equipaggio che probabilmente a breve arriverà in Israele e verrà successivamente espulso, anche se sembra che ci siano movimenti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, restano 10 barche in navigazione: "Abbiamo visto Alessio gettare il telefono poi nulla"

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Enfrentei 2 das barras mais temidas do Brasil no mesmo dia (onde um amigo naufragou) |

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