Nelle ultime ore, solo sei imbarcazioni della Flotilla continuano a navigare, mentre le altre si sono fermate o sono state fermate. Un testimone ha riferito di aver visto una persona gettare un telefono in mare, ma poi non ci sono state ulteriori notizie su cosa sia successo. Le autorità israeliane sembrano avvicinarsi a prendere il controllo di tutte le imbarcazioni che fanno parte della Flotilla. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Sono 12 gli italiani fermati da Israele su un totale di 35 connazionali: potrebbero essere trasferiti su una nave straniera Nelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Sono dieci le barche che attualmente stanno navigando verso sud-est in direzione della Striscia di Gaza e presumibilmente a breve verranno fermate per evitare che possano entrare nello spazio navale controllato da Tel Aviv. Nella giornata di ieri sono state circa 40 le barche che la Marina israeliana ha intercettato e fermato, ponendo in arresto l’equipaggio che probabilmente a breve arriverà in Israele e verrà successivamente espulso, anche se sembra che ci siano movimenti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, restano 6 barche in navigazione: "Abbiamo visto Alessio gettare il telefono poi nulla"

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Enfrentei 2 das barras mais temidas do Brasil no mesmo dia (onde um amigo naufragou) |

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