La Regione ha annunciato l’intenzione di intervenire sul fiume Arno per migliorare l’accessibilità delle sue sponde. L’obiettivo è riqualificare le aree lungo il corso d’acqua, ripristinando percorsi pedonali e punti di accesso. Nessuna data specifica è stata comunicata, ma il progetto punta a rendere nuovamente vivibili le zone che circondano il fiume. La volontà è di favorire un utilizzo più ampio e più sicuro delle aree pubbliche.

FIRENZE – Tornare a far vivere l’Arno, cercando di sviluppare progetti rivolti anzitutto a renderne pienamente fruibili le sponde. Ed in futuro, seguendo il dibattito che interessa altri corsi d’acqua in Europa, anche balneabile. È la proposta lanciata dal presidente Eugenio Giani che ha partecipato a Pisa ad un evento dal titolo Il batticuore: l’Arno che verrà e il mare, organizzato del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. Il presidente ha spiegato che “insieme a Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, abbiamo ribadito il ‘patto per l’Arno’, che rientra nei cosiddetti contratti di fiume, destinati a coinvolgere tutti i soggetti che hanno cuore la tutela dei corsi d’acqua e delle loro sponde”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’obiettivo della Regione: “Tornare a rendere l’Arno pienamente fruibile”

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