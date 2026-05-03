Il monitoraggio sulla Via dei Monti, anche chiamata ‘de Pontremolo’, sta per terminare. La strada, che attraversa zone di interesse storico, è stata oggetto di verifiche che hanno confermato la sua piena fruibilità. Da gennaio 2024, questa via entrerà a far parte del Catalogo nazionale dei cammini storico-religiosi, un passo importante per la tutela e la promozione di questo percorso.

Il monitoraggio sulla Via dei Monti, l’antico tracciato noto anche come ‘de Pontremolo’, sta per concludersi, segnando un passo fondamentale per la tutela di un percorso che dal gennaio 2024 è parte del Catalogo nazionale dei cammini storico-religiosi del Ministero del Turismo. Grazie a un accordo tra il Consorzio ‘Il Cigno’ e la sezione della Spezia del Club alpino italiano, è stato avviato un programma sistematico di manutenzione per garantire la piena fruibilità del cammino. L’intento è ora formalizzare questa collaborazione anche con la sezione Cai di Pontremoli, che già da tre anni contribuisce alla valorizzazione dell’itinerario. L’impegno sul campo si è concretizzato tra marzo e aprile, con tre uscite della squadra Sentieristica del Cai spezzino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’antica Via dei Monti. Monitoraggio concluso: "Pienamente fruibile"

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