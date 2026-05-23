Lo sport che include | nel Cilento arrivano le medagliate paralimpiche Ghiretti e Procida

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 25 maggio si terrà a Cilento l’evento “Gli Eroi dello Sport” organizzato dall’asd “Vincenzo Margiotta”. La manifestazione vedrà la partecipazione delle medagliate paralimpiche Ghiretti e Procida. L’iniziativa, promossa con il supporto del coordinatore Antonio Ruggiero, si svolgerà nel contesto di eventi dedicati al mondo paralimpico. Non sono stati comunicati dettagli sul luogo esatto o sull’orario.

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La prossima settimana sono in programma una serie di eventi legati al mondo paralimpico. Infatti lunedì 25 maggio, nell’ambito della manifestazione “Gli Eroi dello Sport”, organizzata dall’asd “Vincenzo Margiotta”, grazie all’impegno del coordinatore Antonio Ruggiero in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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