Nel porto industriale di Manfredonia, alcuni diportisti hanno registrato un video che mostra la presenza di delfini che si muovevano vicino alla costa. L’avvistamento è avvenuto nel Golfo di Manfredonia, noto per essere un habitat frequentato da cetacei. Le immagini catturate nei momenti recenti mostrano i delfini impegnati in evoluzioni mentre nuotavano nell’area portuale.

MANFREDONIA - Il Golfo di Manfredonia si conferma un habitat privilegiato per i cetacei. nelle scorse ore alcuni delfini sono stati avvistati e filmato da alcuni diportisti mentre si esibivano in spettacolari evoluzioni a breve distanza dalla costa nell'area del porto industriale di Manfredonia. Questi avvistamenti non sono una novità per la città sipontina, che conserva nel cuore il ricordo del delfino Filippo, l’esemplare solitario che per anni scelse il porto come sua dimora, diventandone il simbolo. La presenza costante di questi mammiferi oggi è un segnale incoraggiante per la biodiversità del Gargano, ricordando a residenti e turisti l'importanza di tutelare un ecosistema marino ancora vivo e sorprendente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Delfini a Manfredonia, l’avvistamento poco fa nel porto industriale, il video

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