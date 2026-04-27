Dove vive lo squalo mako in Italia l'ultimo avvistamento a Gallipoli | le imbarcazioni lo incuriosiscono

Un squalo mako è stato avvistato al largo di Gallipoli, in Salento, e ha urtato una barca di pescatori. L'ultimo avvistamento risale a pochi giorni fa e ha attirato l’attenzione delle imbarcazioni presenti in zona. Lo squalo, appartenente alla specie Isurus oxyrinchus, si muove nelle acque italiane e ha suscitato curiosità tra i pescatori locali. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente con la barca.

Uno squalo mako (Isurus oxyrinchus) è stato avvistato al largo di Gallipoli, in Salento, dove ha urtato una barca di pescatori. La specie è stabilmente presente nel Mediterraneo e viene avvistata con un certa regolarità lungo le coste italiane, anche se non è tra gli squali più comuni. Spesso si avvicina alle barche incuriosito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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